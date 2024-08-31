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У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 00:20
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото Gettу Images

Вночі 31 серпня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Києві та кількох областях.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КМВА

Дослівно ПС: "Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!"

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Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!"

Оновлено: О 00:43 У Києві відмінили повітряну тривогу.

Київповітряна тривогавійна
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