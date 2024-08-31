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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 00:20
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
воздушная тревога, иллюстративное фото Gettу Images

Ночью 31 августа Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киеве и нескольких областях.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА

Дословно ПС: "Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!"

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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!"

Обновлено: В 00:43 В Киеве отменили воздушную тревогу.

Киеввоздушная тревогавойна
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