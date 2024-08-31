В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Суббота, 31 августа 2024, 00:20
Ночью 31 августа Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киеве и нескольких областях.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, КГВА
Дословно ПС: "Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!"
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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!"
Обновлено: В 00:43 В Киеве отменили воздушную тревогу.