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Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
наслідки ворожих обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 95 обстрілів 13 громад Сумської області, поранили людину.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 262 вибухи Обстрілів зазнали Юнаківська, Нижньосироватська, Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Путивльська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади".

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Деталі: Юнаківську громаду росіяни атакували ударним БПЛА типу "Ланцет", 1 вибух.

Краснопільську громаду окупанти здійснили обстріл з артилерії, мінометний обстріл, скидання з БпЛА, обстріл із РСЗВ і ракетний удар. Загалом – 63 вибухи.

По Есманьській громаді ворог бив з міномета, РСЗВ, атакував FPV-дроном – 64 вибухи.

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Нижньосироватська громада: ворог здійснив ракетний удар, 1 вибух.

По Путивльській громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

По Свеській громаді ворог вдарив FPV-дроном, 2 вибухи.

Білопільську громаду ворог атакував гранатометом і FPV-дроном, 5 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснив артилерійський і танковий обстріли, атакував FPV-дронами, 28 вибухів.

Дружбівську громаду росіяни обстріляли з артилерії, вдарили FPV-дроном, 13 вибухів.

По Глухівській громаді росіяни запускали авіабомби КАБ, у результаті чого одна цивільна людина отримала поранення. Також завдавали ударів FPV-дронами і били з артилерії.

Шалигинську громаду також атакували КАБ і FPV-дроном, 11 вибухів.

Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном і мінометний обстріл, 12 вибухів.

На Середино-Будську громаду ворог здійснив атаку FPV-дронами та артилерійський і мінометний обстріли, 9 вибухів.

Сумська областьобстрілвибух
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