Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
В течение прошлого дня россияне совершили 95 обстрелов 13 общин Сумской области, ранили человека.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 262 взрыва Обстрелам подверглись Юнаковская, Нижнесыроватская, Великописаревская, Белопольская, Эсманьская, Глуховская, Путивльская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская громады".
Детали: Юнаковскую громаду россияне атаковали ударным БПЛА типа "Ланцет", 1 взрыв.
Краснопольскую громаду оккупанты совершили обстрел из артиллерии, минометный обстрел, сброс с БПЛА, обстрел из РСЗО и ракетный удар. В целом – 63 взрыва.
По Эсманьской громаде враг бил из миномета, РСЗО, атаковал FPV-дроном – 64 взрыва.
Нижнесыроватская громада: враг совершил ракетный удар, 1 взрыв.
По Путивльской общине был минометный обстрел, 3 взрыва.
По Свесской общине враг ударил FPV-дроном, 2 взрыва.
Белопольскую общину враг атаковал гранатометом и FPV-дроном, 5 взрывов.
По Великописаревской общине совершил артиллерийский и танковый обстрелы, атаковал FPV-дронами, 28 взрывов.
Дружбовскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, ударили FPV-дроном, 13 взрывов.
По Глуховской общине россияне запускали авиабомбы КАБ, в результате чего один гражданский человек получил ранения. Также наносили удары FPV-дронами и били из артиллерии.
Шалигинскую громаду также атаковали КАБ и FPV-дроном, 11 взрывов.
Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном и минометный обстрел, 12 взрывов.
На Середино-Будскую громаду враг совершил атаку FPV-дронами и артиллерийский и минометный обстрелы, 9 взрывов.