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Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
последствия вражеских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 95 обстрелов 13 общин Сумской области, ранили человека.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 262 взрыва Обстрелам подверглись Юнаковская, Нижнесыроватская, Великописаревская, Белопольская, Эсманьская, Глуховская, Путивльская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская громады".

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Детали: Юнаковскую громаду россияне атаковали ударным БПЛА типа "Ланцет", 1 взрыв.

Краснопольскую громаду оккупанты совершили обстрел из артиллерии, минометный обстрел, сброс с БПЛА, обстрел из РСЗО и ракетный удар. В целом – 63 взрыва.

По Эсманьской громаде враг бил из миномета, РСЗО, атаковал FPV-дроном – 64 взрыва.

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Нижнесыроватская громада: враг совершил ракетный удар, 1 взрыв.

По Путивльской общине был минометный обстрел, 3 взрыва.

По Свесской общине враг ударил FPV-дроном, 2 взрыва.

Белопольскую общину враг атаковал гранатометом и FPV-дроном, 5 взрывов.

По Великописаревской общине совершил артиллерийский и танковый обстрелы, атаковал FPV-дронами, 28 взрывов.

Дружбовскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, ударили FPV-дроном, 13 взрывов.

По Глуховской общине россияне запускали авиабомбы КАБ, в результате чего один гражданский человек получил ранения. Также наносили удары FPV-дронами и били из артиллерии.

Шалигинскую громаду также атаковали КАБ и FPV-дроном, 11 взрывов.

Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном и минометный обстрел, 12 взрывов.

На Середино-Будскую громаду враг совершил атаку FPV-дронами и артиллерийский и минометный обстрелы, 9 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
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