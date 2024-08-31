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Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 05:40
Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну – ЗМІ
прапор Венесуели, фото: aboodi vesakaran / unsplash.com

За даними ЗМІ, Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України як найманці.

Джерело: Радіо Свобода, колумбійська газета El Tiempo, Politico

Деталі: За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців затримали в столиці Венесуели, Каракасі, згодом їх екстрадували до Росії.

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Сестра одного із затриманих повідомила El Tiempo, що вони привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Александр Арте та Хосе Арон Медіна, за повідомленням, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та висилання колумбійців із Каракаса, якщо воно справді було, стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. Спецслужба повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство.

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За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення. ФСБ при цьому не пояснила, де і коли відбулося затримання колумбійців.

війнаВенесуелаРосія
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