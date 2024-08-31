Венесуэла выдала России двух колумбийцев, которые воевали за Украину – СМИ

По данным СМИ, Федеральная служба безопасности России 30 августа сообщила, что задержала двух граждан Колумбии, которые, по заявлению спецслужбы, участвовали в боевых действиях на стороне Украины как наемники.

Источник: Радио Свобода, колумбийская газета El Tiempo, Politico

Детали: По информации колумбийской газеты El Tiempo, обоих колумбийцев задержали в столице Венесуэлы, Каракасе, впоследствии их экстрадировали в Россию.

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Сестра одного из задержанных сообщила El Tiempo, что они привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии. Александр Арте и Хосе Арон Медина, по сообщению, направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Власти Колумбии, Венесуэлы и России событие не комментировали. О возможной экстрадиции пишет также Politico. Задержание и высылка колумбийцев из Каракаса, если оно действительно было, стало первым известным случаем экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

ФСБ также опубликовала видео, на котором, вероятно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово. Спецслужба сообщает, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело за наемничество.

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По этому обвинению им грозит до 15 лет заключения. ФСБ при этом не пояснила, где и когда произошло задержание колумбийцев.