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У війні проти України РФ втратила ще 1360 військових і 8 танків

Ольга Глущенко Субота, 31 серпня 2024, 07:52
У війні проти України РФ втратила ще 1360 військових і 8 танків
ілюстративне фото Генштабу

Минулої доби російська армія у війні проти України втратила ще 1360 військових, 8 танків і 42 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8582 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17614 (+42) од,
  • РСЗВ – 1176 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од,
  • крилатих ракет ‒ 2557 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2977 (+10) од.

втрати у війніРосіявійна
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