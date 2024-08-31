У війні проти України РФ втратила ще 1360 військових і 8 танків
Субота, 31 серпня 2024, 07:52
Минулої доби російська армія у війні проти України втратила ще 1360 військових, 8 танків і 42 артсистеми.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 614950 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од,
- крилатих ракет ‒ 2557 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од,
- спеціальної техніки ‒ 2977 (+10) од.