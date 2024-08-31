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В войне против Украины РФ потеряла еще 1360 военных и 8 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 07:52
В войне против Украины РФ потеряла еще 1360 военных и 8 танков
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1360 военных, 8 танков и 42 артсистемы.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 614950 (+1360) человек,
  • танков – 8582 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 17614 (+42) ед,
  • РСЗО – 1176 (+1) ед,
  • средств ПВО – 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед,
  • крылатых ракет – 2557 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62) ед,
  • специальной техники – 2977 (+10) ед.

потери в войнеРосcиявойна
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