В войне против Украины РФ потеряла еще 1360 военных и 8 танков
Суббота, 31 августа 2024, 07:52
За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1360 военных, 8 танков и 42 артсистемы.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 614950 (+1360) человек,
- танков – 8582 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 17614 (+42) ед,
- РСЗО – 1176 (+1) ед,
- средств ПВО – 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед,
- крылатых ракет – 2557 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62) ед,
- специальной техники – 2977 (+10) ед.