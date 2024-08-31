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Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ на Курщині

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 31 серпня 2024, 09:12
Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ на Курщині
Столтенберг. Фото ОП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у першій заяві стосовно наступу українських Збройних Сил у Курській області Росії наголосив, що ця операція відповідає праву України на самооборону.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, "Європейська правда"

Деталі: Генсек НАТО нагадав, що Росія вже понад 900 днів веде неспровоковану загарбницьку війну проти України й відтоді "здійснила численні атаки з Курської області через кордон проти України".

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"Російські солдати, танки і бази є законними цілями відповідно до міжнародного права… І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні (з Росією. – Ред.)", – констатував він.

Столтенберг визнав, що операція ЗСУ на Курщині пов'язана з ризиками, "але саме Україні вирішувати, як захищатися".

Генеральний секретар Альянсу також відкинув звинувачення Кремля в тому, що Захід нібито був заздалегідь поінформований про напад на російську територію.

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"Україна не координувала своє планування Курської наступальної операції з НАТО заздалегідь. У цьому сенсі НАТО не відігравало жодної ролі", – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що чинний генсек НАТО, який залишає посаду наприкінці вересня, також послідовно підтримував право України на удари по військових цілях у Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині. Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.

А втім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".

Курська область НАТОвійнаЗбройні сили
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