Столтенберг впервые заговорил об операции ВСУ в Курской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в первом заявлении относительно наступления украинских Вооруженных Сил в Курской области России отметил, что эта операция соответствует праву Украины на самооборону.

Источник: Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag, "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО напомнил, что Россия уже более 900 дней ведет неспровоцированную захватническую войну против Украины и с тех пор "осуществила многочисленные атаки из Курской области через границу против Украины".

Реклама:

"Российские солдаты, танки и базы являются законными целями в соответствии с международным правом... И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе (с Россией. – Ред.)", – констатировал он.

Столтенберг признал, что операция ВСУ на Курщине связана с рисками, "но именно Украине решать, как защищаться".

Генеральный секретарь Альянса также отверг обвинения Кремля в том, что Запад якобы был заранее проинформирован о нападении на российскую территорию.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина не координировала свое планирование Курской наступательной операции с НАТО заранее. В этом смысле НАТО не играло никакой роли", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что действующий генсек НАТО, который покидает пост в конце сентября, также последовательно поддерживал право Украины на удары по военным целям в России.

Как сообщала "Европейская правда", ряд государств ЕС поддержали операцию ВСУ на Курщине. Читайте также статью об изменениях нарративов в ЕС из-за Курщины.

А впрочем, не все в Европе поддерживают это продвижение. Подробнее читайте в статье "Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины".