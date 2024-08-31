Галицькі десантники на Курщині затрофеїли та використовують танки росіян
Субота, 31 серпня 2024, 09:39
З початку боїв на Курщині, на території Росії десантники 80 бригади змогли затрофеїти сім ворожих танків.
Джерело: ДШВ
Деталі: Відомо, що серед захопленої техніки – новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та двійка Т-72.
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"Я завжди мріяв затрофеїти російський танк", - каже військовослужбовець Богдан. Саме він разом із побратимами та представниками СБУ зумів захопити декілька новеньких Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв на Курщині.
За словами офіцера-танкіста Галицької бригади Дмитра, захоплені панцерники стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак Львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.
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