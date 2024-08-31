Галицкие десантники на Курщине затрофеили и используют танки россиян

С начала боев на Курщине, на территории России десантники 80 бригады смогли затрофеить семь вражеских танков.

Источник: ДШВ

Детали: Известно, что среди захваченной техники - новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и двойка Т-72.

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"Я всегда мечтал затрофеить российский танк", - говорит военнослужащий Богдан. Именно он вместе с побратимами и представителями СБУ сумел захватить несколько новеньких Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев на Курщине.

По словам офицера-танкиста Галицкой бригады Дмитрия, захваченные панцерники станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак Львовских десантников в будущих боях с россиянами.