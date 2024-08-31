Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Галицкие десантники на Курщине затрофеили и используют танки россиян

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 09:39
Галицкие десантники на Курщине затрофеили и используют танки россиян
скриншот

С начала боев на Курщине, на территории России десантники 80 бригады смогли затрофеить семь вражеских танков.

Источник: ДШВ

Детали: Известно, что среди захваченной техники - новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и двойка Т-72.

Реклама:

"Я всегда мечтал затрофеить российский танк", - говорит военнослужащий Богдан. Именно он вместе с побратимами и представителями СБУ сумел захватить несколько новеньких Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев на Курщине.

По словам офицера-танкиста Галицкой бригады Дмитрия, захваченные панцерники станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак Львовских десантников в будущих боях с россиянами.

ВИДЕО ДНЯ

Курская область оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

Все новости...
Курская область
Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ та Курщині
По правилам и без правил
Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW
Последние новости
19:27
Шольц о подрыве "Северных потоков": Надо сделать все возможное для наказания виновных
19:05
Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место
19:01
Нидерланды тайно прятали лидера оппозиции Венесуэлы в посольстве
18:50
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: среди раненых – подросток
18:43
Китай требует консультаций с Канадой в ВТО по тарифам
18:34
Россияне ударили по Дергачам на Харьковщине: есть погибшая, минимум 10 раненых
18:23
Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют
18:16
Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной
18:07
На Паралимпиаде-2024 спортсменку заставили заклеить украинскую наклейку с сердцем
17:58
Обезьяны используют более 80 жестов: у ученых есть несколько предположений, как они могли этому научиться
Все новости...
Реклама:
Реклама: