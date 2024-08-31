США відмовились відправляти підрядників в Україну для обслуговування F-16 – ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена нібито відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією WSJ, Рада національної безпеки Білого дому розглядала пропозицію відправити цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншого військового озброєння, але розвідка та інші відомства поки що вважають такий крок занадто ризикованим.

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Водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе "більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16" в Україні, йдеться в матеріалі.

"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", – сказав WSJ один із посадовців США на умовах анонімності.

Адміністрація Байдена раніше не виключала відправки американських підрядників в Україну в майбутньому, але не розраховує, що вони поїдуть туди найближчим часом, додають журналісти.

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Про відмову відправляти персонал для обслуговування F-16 стало відомо після того, як Україна втратила перший винищувач, який отримала кілька тижнів тому від західних союзників.