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США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 - СМИ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 10:06
США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 - СМИ
F-16. фото из соцсетей Зеленского

Администрация Джо Байдена якобы отклонила предложение отправить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в частности истребителей F-16, из-за беспокойства о безопасности.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: По информации WSJ, Совет национальной безопасности Белого дома рассматривал предложение отправить гражданских подрядчиков в Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведка и другие ведомства пока считают такой шаг слишком рискованным.

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В то же время у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", – сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

Администрация Байдена ранее не исключала отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но не рассчитывает, что они поедут туда в ближайшее время, добавляют журналисты.

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Об отказе отправлять персонал для обслуживания F-16 стало известно после того, как Украина потеряла первый истребитель, который получила несколько недель назад от западных союзников.

авиаСШАпомощь Украине
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