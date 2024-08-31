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Над Україною збили 24 БПЛА, ще 25 впали самостійно. Три полетіли у Білорусь та РФ

Роман ПетренкоСубота, 31 серпня 2024, 10:14
Над Україною збили 24 БПЛА, ще 25 впали самостійно. Три полетіли у Білорусь та РФ

Повітряні сили повідомили, що у ніч на 31 серпня над Україною збито 24 ударних БпЛА  Shahed-131/136, 25 – упали самостійно. Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відомо, що ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл. – РФ.

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Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУ
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