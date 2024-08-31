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Над Украиной сбили 24 БПЛА, еще 25 упали самостоятельно. Три улетели в Беларусь и РФ

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 10:14
Над Украиной сбили 24 БПЛА, еще 25 упали самостоятельно. Три улетели в Беларусь и РФ

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 31 августа над Украиной сбито 24 ударных БПЛА Shahed-131/136, 25 - упали самостоятельно. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в республику Беларусь.

Источник: Воздушные силы

Детали: Известно, что враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.

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Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУ
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