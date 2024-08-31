На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми
Суббота, 31 августа 2024, 11:07
Вертолет Ми-8 исчез на российской Камчатке, по предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и 3 члена экипажа.
Источник: ТАСС
Детали: Вертолет исчез с радаров в районе вулкана "Вачкажец" - именно оттуда он должен был забрать 19 туристов.
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На вулкане вертолет забрал туристов, однако в назначенное время не приземлился и перестал выходить на связь.
Спасатели начали поиски воздушного судна.
Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 не сообщал о неполадках.
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