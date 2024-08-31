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На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми

Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 11:07
На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми
фото: baza

Вертолет Ми-8 исчез на российской Камчатке, по предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

Источник: ТАСС

Детали: Вертолет исчез с радаров в районе вулкана "Вачкажец" - именно оттуда он должен был забрать 19 туристов.

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На вулкане вертолет забрал туристов, однако в назначенное время не приземлился и перестал выходить на связь.

Спасатели начали поиски воздушного судна.

Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 не сообщал о неполадках.

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