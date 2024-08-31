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США спільно з Іраком знищили 15 бойовиків ІДІЛ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 31 серпня 2024, 11:59
США спільно з Іраком знищили 15 бойовиків ІДІЛ
Фото: Getty Images

Сполучені Штати вранці 29 серпня провели спільну з іракськими силами безпеки операцію, в результаті якої ліквідували 15 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що бойовики ІДІЛ мали при собі "велику кількість зброї, гранат і вибухових поясів "смертників".

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Водночас ознак жертв серед цивільних у результаті операції немає, зазначають у CENTCOM.

"Ця операція була спрямована проти лідерів ІДІЛ з метою підірвати і послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати і здійснювати напади на іракське цивільне населення, а також на громадян США, союзників і партнерів у регіоні і за його межами", – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Іраку в заяві, яку цитує BBC, повідомили, що в межах операції спершу завдали повітряних ударів по місцях укриття терористів ІДІЛ, після чого відбулась повітряно-десантна операція в "пустелі і печерах".

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"Усі укриття, зброя і матеріально-технічне забезпечення були знищені, вибухові пояси були безпечно підірвані, а важливі документи, посвідчення особи і засоби зв'язку були захоплені", – додали там.

За інформацією американських ЗМІ, в результаті операції семеро американських військовослужбовців отримали поранення.

Наразі в Іраку перебувають близько 2500 американських військових з метою "консультування і надання допомоги" місцевим силам безпеки.

Хоча США оголосили про завершення місії в Іраку ще в грудні 2021 року, переговори про параметри виведення американських сил тривають досі.

СШАІрактероризм
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