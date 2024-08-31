США совместно с Ираком уничтожили 15 боевиков ИГИЛ
Соединенные Штаты утром 29 августа провели совместную с иракскими силами безопасности операцию, в результате которой ликвидировали 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).
Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что боевики ИГИЛ имели при себе "большое количество оружия, гранат и взрывных поясов „смертников".
В то же время признаков жертв среди гражданских в результате операции нет, отмечают в CENTCOM.
"Эта операция была направлена против лидеров ИГИЛ с целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и совершать нападения на иракское гражданское население, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами", – говорится в сообщении.
Вооруженные силы Ирака в заявлении, которое цитирует BBC, сообщили, что в рамках операции сначала нанесли воздушные удары по местам укрытия террористов ИГИЛ, после чего состоялась воздушно-десантная операция в "пустыне и пещерах".
"Все укрытия, оружие и материально-техническое обеспечение были уничтожены, взрывные пояса были безопасно взорваны, а важные документы, удостоверения личности и средства связи были захвачены", – добавили там.
По информации американских СМИ, в результате операции семеро американских военнослужащих получили ранения.
В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских военных с целью "консультирования и оказания помощи" местным силам безопасности.
Хотя США объявили о завершении миссии в Ираке еще в декабре 2021 года, переговоры о параметрах вывода американских сил продолжаются до сих пор.