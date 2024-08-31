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США совместно с Ираком уничтожили 15 боевиков ИГИЛ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 31 августа 2024, 11:59
США совместно с Ираком уничтожили 15 боевиков ИГИЛ
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты утром 29 августа провели совместную с иракскими силами безопасности операцию, в результате которой ликвидировали 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что боевики ИГИЛ имели при себе "большое количество оружия, гранат и взрывных поясов „смертников".

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В то же время признаков жертв среди гражданских в результате операции нет, отмечают в CENTCOM.

"Эта операция была направлена против лидеров ИГИЛ с целью подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и совершать нападения на иракское гражданское население, а также на граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Ирака в заявлении, которое цитирует BBC, сообщили, что в рамках операции сначала нанесли воздушные удары по местам укрытия террористов ИГИЛ, после чего состоялась воздушно-десантная операция в "пустыне и пещерах".

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"Все укрытия, оружие и материально-техническое обеспечение были уничтожены, взрывные пояса были безопасно взорваны, а важные документы, удостоверения личности и средства связи были захвачены", – добавили там.

По информации американских СМИ, в результате операции семеро американских военнослужащих получили ранения.

В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских военных с целью "консультирования и оказания помощи" местным силам безопасности.

Хотя США объявили о завершении миссии в Ираке еще в декабре 2021 года, переговоры о параметрах вывода американских сил продолжаются до сих пор.

СШАИрактерроризм
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