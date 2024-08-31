Росіяни вдарили по Часовому Яру – убили 5 цивільних

Наслідки російських ударів по Часовому Яру. Фото ілюстративне з Telegram Донецької обласної прокуратури

Щонайменше 5 мирних мешканців міста Часів Яр, що на Донеччині, загинули у результаті російських обстрілів вранці 31 серпня.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку".

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Деталі: За словами голови ОВА, загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.



"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад 2 роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", – закликав Філашкін.