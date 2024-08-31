Россияне ударили по Часовому Яру – убили 5 гражданских
Суббота, 31 августа 2024, 13:48
По меньшей мере 5 мирных жителей города Часов Яр, что в Донецкой области, погибли в результате российских обстрелов утром 31 августа.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку".
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Детали: По словам главы ОВА, погибшие – мужчины от 24 до 38 лет.
"Часов Яр – город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более 2 лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", – призвал Филашкин.