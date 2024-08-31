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Українська делегація у США обговорила з партнерами Формулу миру, зброю і енергетику

Ірина БалачукСубота, 31 серпня 2024, 14:26
Українська делегація у США обговорила з партнерами Формулу миру, зброю і енергетику
Фото з сайту ОП

Українська делегація зустрілася у Вашингтоні з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції – сторони обговорили питання забезпечення ЗСУ зброєю, захист енергетики та Формулу миру.  

Джерело: Офіс президента

Дослівно ОП: "Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. Керівник ОП наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження".

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Деталі: Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс УКраїни. 

Крім того, сторони обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. А також узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів.

"Окрему увагу приділили реалізації Формули миру", – підсумували в ОП.

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Для довідки: Українську делегацію очолила віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко. До її складу увійшли керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника ОП Микола Точицький і радниця очільника ОП Дарія Зарівна. 

Делегацію США очолив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії – радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.

СШАУкраїназброяенергетика
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