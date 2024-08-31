Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Украинская делегация в США обсудила с партнерами Формулу мира, оружие и энергетику

Ирина БалачукСуббота, 31 августа 2024, 14:26
Украинская делегация в США обсудила с партнерами Формулу мира, оружие и энергетику
Фото с сайта ОП

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне с советниками по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции – стороны обсудили вопросы обеспечения ВСУ оружием, защиту энергетики и Формулу мира.  

Источник: Офис президента

Дословно ОП: "Стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защиты энергосистемы. Руководитель ОП отметил: для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение".

Реклама:

Детали: Во время встречи также шла речь о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестициях союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и процедуру дальнейшей имплементации Украинского договора, который партнеры Украины приняли во время 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. А также согласовали план действий по реализации уже подписанных документов по безопасности.

"Особое внимание уделили реализации Формулы мира", – подытожили в ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: Украинскую делегацию возглавила вице-премьер-министр Юлия Свириденко. В ее состав вошли руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советник главы ОП Дарья Заривна.

Делегацию США возглавил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании – советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плетнер, Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.

СШАУкраинаоружиеэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года

Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Все новости...
США
США продадут Хорватии восемь систем HIMARS
США совместно с Ираком уничтожили 15 боевиков ИГИЛ
США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 - СМИ
Последние новости
00:20
обновляется от 23:02Россияне запустили "Шахеды" с северо-востока
00:06
Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года
23:46
В ряде областей в понедельник пройдут дожди
23:37
Россияне обстреляли Очаков, в собственном доме погибла женщина
23:27
Болит в боку при беге: что это значит и как это предотвратить, объясняет наука
23:16
На Покровском направлении враг потерял 314 оккупантов, один попал в плен – Генштаб
22:45
В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы – ГСЧС
22:32
тестНе знаете, как назвать то, что чувствуете? Угадайте названия чувств, о которых вы раньше не слышали
22:18
Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии
21:37
Французы не верят, что новый премьер пробудет на посту долго
Все новости...
Реклама:
Реклама: