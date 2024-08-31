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Заходу треба змінити "підтримку війни" на "підтримку перемоги України" – міністр оборони Естонії

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукСубота, 31 серпня 2024, 14:52
Заходу треба змінити підтримку війни на підтримку перемоги України – міністр оборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото з Facebook

Фундаментальною проблемою підтримки України з боку Заходу є відсутність політичного рішення про мету цієї підтримки, тому нині треба змінити "підтримку війни" на "підтримку перемоги України", заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву Певкура під час конференції GLOBSEC у Празі

Деталі: За словами кореспондента, міністр втрутився у дискусії про "стратегічну невизначеність" допомоги Україні з боку Заходу, коли західні партнери кажуть про надання Україні "тієї допомоги, яка потрібна" і "настільки довго, наскільки необхідно", але свідомо не зазначають, чого саме треба досягти, щоби не обмежувати фінал війни.

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Певкур підкреслив, що через цю невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує.

"Ключове питання, на яке ми, політики, маємо відповісти для себе самих – чи ми хочемо, щоби Україна воювала, чи щоби Україна перемогла. Нам бракує політичного рішення про те, що ми хочемо саме перемоги України. Якщо ухвалити це рішення, то стають зрозумілими подальші кроки", – наголосив він.

Він переконаний – якщо визначити перемогу України як мету, то Захід зможе ухвалити стратегію перемоги. Певкур підкреслив, що Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила.

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"Стратегія, яку ми пропонуємо, каже зокрема, що ми маємо витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні", – заявив міністр, висловивши переконання, що цього буде достатньо для постачання зброї, яку потребує Україна.

"Проблема – не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав він.

Як відомо, на Заході невелика кількість політиків і посадовців публічно закликають говорити про підтримку України до її перемоги у війні над Росією. Серед них – новий прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу План перемоги України.

Естоніядопомога Україні
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