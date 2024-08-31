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Западу надо изменить "поддержку войны" на "поддержку победы Украины" – министр обороны Эстонии

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукСуббота, 31 августа 2024, 14:52
Западу надо изменить поддержку войны на поддержку победы Украины – министр обороны Эстонии
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из Facebook

Фундаментальной проблемой поддержки Украины со стороны Запада является отсутствие политического решения о цели этой поддержки, поэтому сейчас надо изменить "поддержку войны" на "поддержку победы Украины", заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на заявление Певкура во время конференции GLOBSEC в Праге

Детали: По словам корреспондента, министр вмешался в дискуссии о "стратегической неопределенности" помощи Украине со стороны Запада, когда западные партнеры говорят о предоставлении Украине "той помощи, которая нужна" и "настолько долго, насколько необходимо", но сознательно не отмечают, чего именно надо достичь, чтобы не ограничивать финал войны.

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Певкур подчеркнул, что из-за этой неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается.

"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих – хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила. Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги", – подчеркнул он.

Он убежден – если определить победу Украины как цель, то Запад сможет принять стратегию победы. Певкур подчеркнул, что Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала.

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"Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине", – заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.

"Проблема – не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю", – добавил он.

Как известно, на Западе небольшое количество политиков и чиновников публично призывают говорить о поддержке Украины до ее победы в войне над Россией. Среди них – новый премьер Эстонии Кристен Михал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу План победы Украины.

Эстонияпомощь Украине
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