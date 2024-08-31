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Умєров підтвердив, що передав США список цілей для ATACMS у Росії

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 16:25
Умєров підтвердив, що передав США список цілей для ATACMS у Росії
Рустем Умєров, фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з високопосадовцями Сполучених Штатів передав список цілей у глибині території РФ, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Джерело: Умєров в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова Міноборони розповів, що говорив із американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території Росії.

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"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули",  – зазначив він.

Також Умєров сказав, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS – такий крок кількома днями раніше анонсували американські ЗМІ.

Пряма мова: "Ми показуємо, що аеродроми, які вони (росіяни. – ред.) використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів".

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Більше деталей: Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

"Вони (росіяни. – ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", – пояснив Умєров.

Що передувало: Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ. 

Офіційна позиція США наразі не змінилась, а в Євросоюзі вирішили, що відповідне рішення мають ухвалювати на національному рівні.

Умєров РустемСШАATACMSРосія
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