Росіяни вдарили по Харківщині: 2 загиблих, 11 постраждалих

Внаслідок росіійського удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині в суботу загинуло двоє людей, 11 дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Синєгубов повідомив, що о 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова, загорівся будинок. Він не назвав тип озброєння.

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Спершу голова ОВА писав про 4 постраждалих, згодом їхня кількість зросла до 8.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, її дані встановлюються.

О 16:06 він повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

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Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив інформацію щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу у с. Черкаська Лозова.

"Загинули дві жінки: одну – вилучили з-під завалів, інша – померла у авто швидкої. Постраждали 10 людей, з них двоє дітей", – написав він.

Увечері Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до 11, серед них 14-річна дівчинка.

"У с. Черкаська Лозова внаслідок обстрілу загинули дві 41-річні жінки. Ще одинадцять людей зазнали поранень, серед них 14-річна дівчинка. У селі зруйновано та пошкоджено житлові будинки, авто. Сталась пожежа", - йдеться в повідомленні прокуратури.