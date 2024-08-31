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Россияне ударили по Харьковщине: 2 погибших, 11 пострадавших

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 18:10
Россияне ударили по Харьковщине: 2 погибших, 11 пострадавших
Черкасская Лозовая, deepstatemap

В результате российского удара по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине в субботу погибли два человека, 11 пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов сообщил, что в 14:55 оккупанты ударили по с.Черкасская Лозовая, загорелся дом. Он не назвал тип вооружения.

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Сначала глава ОВА писал о 4 пострадавших, впоследствии их количество возросло до 8.

Позже Синегубов сообщил, что в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, ее данные устанавливаются.

В 16:06 он сообщил, что количество погибших возросло до двух.

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Обновлено: Позже Синегубов уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате обстрела в с. Черкасская Лозовая.

"Погибли две женщины: одну – изъяли из-под завалов, другая – умерла в авто скорой. Пострадали 10 человек, из них двое детей", – написал он.

Вечером Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 11, среди них 14-летняя девочка.

"В с. Черкасская Лозовая в результате обстрела погибли две 41-летние женщины. Еще одиннадцать человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка. В селе разрушены и повреждены жилые дома, авто. Произошел пожар", - говорится в сообщении прокуратуры.

Харьковская областьвойна
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