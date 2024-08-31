Нідерланди передають Україні 28 гусеничних машин Viking

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Джерело: Брекельманс у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

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"Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", – додав він.

Viking Bandvagn S10 – це броньовані амфібійні всюдиходи, які складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

На озброєнні Нідерландів перебувають десятки цих всюдиходів, їх із 2021 року вирішили замінити на більш сучасні.

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Брекельманс не уточнив, чи прибули перші Viking Bandvagn S10 в Україну і чи планується передача додаткових машин. Раніше про цю військову допомогу Україні не повідомлялось.

Що передувало: Раніше стало відомо, що Нідерланди поставлять Україні радар Patriot і три пускові установки, а також закупили 51 мобільний радар, здатний ідентифікувати безпілотники.