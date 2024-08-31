Нидерланды передают Украине 28 гусеничных машин Viking

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Источник: Брекельманс в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

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"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", – добавил он.

Viking Bandvagn S10 – это бронированные амфибийные вездеходы, которые состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

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Брекельманс не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Нидерланды поставят Украине радар Patriot и три пусковые установки, а также закупили 51 мобильный радар, способный идентифицировать беспилотники.