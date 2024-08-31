Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Нидерланды передают Украине 28 гусеничных машин Viking

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 18:27
Нидерланды передают Украине 28 гусеничных машин Viking
машины Viking, фото: Брекельманс в соцсети Х

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Источник: Брекельманс в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

Реклама:

"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", – добавил он.

Viking Bandvagn S10 – это бронированные амфибийные вездеходы, которые состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

ВИДЕО ДНЯ

Брекельманс не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Нидерланды поставят Украине радар Patriot и три пусковые установки, а также закупили 51 мобильный радар, способный идентифицировать беспилотники.

Нидерландыпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВраг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар

Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года

Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Все новости...
Нидерланды
В Нидерландах рассказали, почему не называют сроки доставки Patriot в Украину
Генерал ВВС Нидерландов подтвердил: Украина может использовать предоставленные F-16 для ударов по РФ
Новый премьер Британии впервые после вступления в должность посетит Германию
Последние новости
04:38
ISW проанализировал заявления главы ЦРУ по поводу ядерных угроз Кремля
03:44
КНДР 5 дней подряд запускала воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи
03:04
дополненоВраг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар
02:30
футболРезультаты матчей Лиги наций 8 сентября
02:04
Укрзализныця сообщила о задержке рейсов и изменении маршрутов поездов
01:42
DeepState: Враг захватил Водяное Донецкой области
00:40
ОбновленоНа Киевщине и в пригороде столицы работала ПВО по вражеским "Шахедам"
00:20
обновлено от 23:02Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока
00:06
Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года
23:46
В ряде областей в понедельник пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: