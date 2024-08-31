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На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 18:54
На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк
Роман Головатюк, фото: Кам’янець-Подільська міська рада

На фронті загинув 28-річний кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

Джерело: Спортивний Комітет України, Кам’янець-Подільська міська рада, Wikipedia

Деталі: Як повідомила Кам'янець-Подільська міська рада, "за покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен".

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Спортивний Комітет України зазначив, що Головатюку у вересні мало виповнитися 29 років.

Він родом з Хмельниччини, був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

Роман Головатюк, фото: Кам’янець-Подільська міська рада
Роман Головатюк, фото: Кам’янець-Подільська міська рада

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар’єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України", - йдеться у дописі Спортивного Комітету.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Wikipedia, Головатюк став чемпіоном світу 16-22 жовтня 2019 року у м. Сараєво (Боснія і Герцеговина) в розділі К-1. Крім того, 9-15 жовтня 2021 року зайняв 3 місце на Чемпіонаті світу у м. Лідо-ді-Єзоло (Італія) в розділі лоу-кік.

спортвійна
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