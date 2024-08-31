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На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 18:54
На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк
Роман Головатюк, фото: Каменец-Подольский городской совет

На фронте погиб 28-летний кикбоксер, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Украины Роман Головатюк.

Источник: Спортивный Комитет Украины, Каменец-Подольский городской совет, Wikipedia

Детали: Как сообщил Каменец-Подольский городской совет, "по зову сердца Роман оставил спортивную карьеру, и с первых дней войны добровольцем пошел туда, где был нужен".

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Спортивный Комитет Украины отметил, что Головатюку в сентябре должно было исполниться 29 лет.

Он родом из Хмельницкой области, был одним из лучших спортсменов в кикбоксинге WAKO.

Роман Головатюк, фото: Каменец-Подольский городской совет
Роман Головатюк, фото: Каменец-Подольский городской совет

"Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше 2017 года. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру: ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалист Всемирных игр, чемпион мира, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины", - говорится в посте Спортивного Комитета.

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По данным Wikipedia, Головатюк стал чемпионом мира 16-22 октября 2019 года в г. Сараево (Босния и Герцеговина) в разделе К-1. Кроме того, 9-15 октября 2021 года занял 3 место на Чемпионате мира в г. Лидо-ди-Езоло (Италия) в разделе лоу-кик.

спортвойна
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