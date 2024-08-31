Зеленський звернувся до США, Британії, Франції та Німеччини: Потрібні дозволи на далекобійність

Президент Володимир Зеленський звернувся до США, Великої Британії, Франції та Німеччини з проханням надати Україні дозвіл на удари вглиб території РФ західною зброєю, а також самі далекобійні снаряди та ракети.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація: перша віцепремʼєр-міністерка, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста, дуже багато громад України.

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Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам.

І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події".

Деталі: Зеленський підкреслив, що російський терор можна надійно зупинити тільки в один спосіб: "ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору".

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Він також зазначив, що представники України говорять із партнерами про необхідність постачань систем ППО, особливо перед навчальним роком.

"Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО", – сказав президент.