Зеленский обратился к США, Британии, Франции и Германии: Нужны разрешения на дальнобойность

Президент Владимир Зеленский обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с просьбой предоставить Украине разрешение на удары вглубь территории РФ западным оружием, а также сами дальнобойные снаряды и ракеты.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На днях в Вашингтоне работает наша украинская делегация: первый вице-премьер-министр, министр обороны, представители Генштаба, руководитель Офиса. Были встречи на разных уровнях, и среди первых для нас вопросов именно дальнобойность для наших Сил обороны, возможность не допустить всего этого террора, через который вынужден проходить наш Харьков и другие наши города, очень много общин Украины.

Реклама:

Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб – это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончания войны и справедливого мира. Украинские представители дали всю необходимую информацию, все необходимые детали нашим партнерам.

И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения – именно то, что может наиболее правильно повлиять на события".

Детали: Зеленский подчеркнул, что российский террор можно надежно остановить только одним способом: "ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора".

ВИДЕО ДНЯ

Он также отметил, что представители Украины говорят с партнерами о необходимости поставок систем ПВО, особенно перед учебным годом.

"Мы же имеем с вами договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО. Важно как можно быстрее все реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей – о дополнительных системах ПВО", – сказал президент.