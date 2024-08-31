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Погода у перший день осені: без дощу і до 32°

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 22:28
Погода у перший день осені: без дощу і до 32°
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 1 вересня в Україні опадів не очікується, температура вдень сягатиме 32°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Без опадів.

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Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південних і східних областях 18-23°; вдень 27-32°.

На Київщині в неділю мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.

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