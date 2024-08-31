Погода в первый день осени: без дождя и до 32°
Суббота, 31 августа 2024, 22:28
В воскресенье 1 сентября в Украине осадков не ожидается, температура днем будет достигать 32°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине переменная облачность. Без осадков.
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Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°, в южных и восточных областях 18-23°; днем 27-32°.
На Киевщине в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Температура ночью 14-19°, днем 27-32°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°.