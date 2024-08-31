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Росіяни атакували Харків ракетою "Гром-Е1", пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 22:41
Росіяни атакували Харків ракетою Гром-Е1, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
фото: Суспільне

У Харкові в суботу ввечері пролунав вибух, у Слобідському районі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, постраждало три людини.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Харківська обласна прокуратура, начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, цитує Суспільне Харків

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову!".

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Пряма мова Терехова: "Вибух у місті. Будьте обережні".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що триває огляд місць влучань у передмісті Харкова. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Згодом він додав, що внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих. Огляд екстреними службами продовжується.

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О 23:24 Синєгубов повідомив, що до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.

Згодом кількість постраждалих зросла до двох: медики надали допомогу 20-річній дівчині.

Оновлено: Росія завдала удару ракетою "Гром-Е1" з Су-34 з території Білгородської області по Слобідському району Харкова.

Пряма мова Борисенка: "Ракета влучила у проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. У будинку повністю зруйноване скління, також пошкоджені автівки, промислові будівлі, адміністративні приміщення. Раніше така ракета вже використовувалась по Харкову. Бойова частина вказаної ракети складає 315 кг. Дальність польоту може досягатися до 120 км. Ця ракета потужніша та точніша за ФАБ-500".

Деталі: Борисенко додав, що відомо про трьох людей, які зазнали гострої реакції на стрес внаслідок цього російського удару.

Харківвибухвійна
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