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Россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Э1", повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 22:41
Россияне атаковали Харьков ракетой Гром-Э1, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
фото: Суспільне

В Харькове в субботу вечером прогремел взрыв, в Слободском районе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, пострадали три человека.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Харьковская областная прокуратура, начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, цитирует Суспільне Харьков

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову!".

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Прямая речь Терехова: "Взрыв в городе. Будьте осторожны".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что продолжается осмотр мест попаданий в пригороде Харькова. Информации о пострадавших не поступало.

Впоследствии он добавил, что в результате попадания КАБа в Слободском районе Харькова есть повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших. Осмотр экстренными службами продолжается.

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В 23:24 Синегубов сообщил, что к медикам поступило одно обращение: острая реакция на стресс у 13-летней девушки.

Впоследствии количество пострадавших возросло до двух: медики оказали помощь 20-летней девушке.

Обновлено: Россия нанесла удар ракетой "Гром-Э1" с Су-34 с территории Белгородской области по Слободскому району Харькова.

Прямая речь Борисенко: "Ракета попала в проезжую часть рядом с многоэтажным жилым домом. В доме полностью разрушено остекление, также повреждены машины, промышленные здания, административные помещения. Ранее такая ракета уже использовалась по Харькову. Боевая часть указанной ракеты составляет 315 кг. Дальность полета может достигаться до 120 км. Эта ракета мощнее и точнее ФАБ-500".

Детали: Борисенко добавил, что известно о трех людях, которые испытали острую реакцию на стресс в результате этого российского удара.

Харьковвзрыввойна
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