Генштаб: На Кураховском и Купянском направлениях количество боев почти сравнялось с Покровским

В субботу на фронте произошло 183 боестолкновения, в том числе 30 атак зафиксировано на Покровском направлении, 28 – на Кураховском, 25 – на Купянском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток произошло 183 боевых столкновения, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 9 ракет, 59 авиационных ударов с применением 77 КАБов, 381 удар дронами-камикадзе и осуществили почти 2400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Реклама:

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили две атаки вблизи Волчанска и Липцов. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 25 атак. Наибольшую активность противник проявлял в районах Синьковки, Колесниковки и в направлении Лозовой, где до сих пор продолжаются боестолкновения.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении восьми различных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Концентрировал усилия вблизи Грековки, Невского и Твердохлебово.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении в течение дня защитники отражали восемь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного, Звановки, Белогоровки и Выемки. До сих пор в четырех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло 19 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Калиновки, где провели более половины атак. Бои продолжаются.

Враг 14 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Курдюмовка, Торецк, Нелиповка и Нью-Йорк. 13 атак уже отражено защитниками.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новогродовка, Гродовка, Карловка, Селидово и Михайловка украинские войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Четыре из них еще продолжаются. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор.

По предварительным данным, за субботу враг потерял 168 человек убитыми и 216 – ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка Т-72, три БМП и девять автомобилей. Кроме того, два танка и 17 автомобилей врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 28 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Константиновки и Георгиевки – осуществили пять и 13 атак соответственно. Также попытки продвижения происходили в сторону Украинского, Лесовки и Галициновки. Оккупанты несут потери.

На Времовском направлении оккупанты атаковали в направлении Угледара, Водяного, Макаровки и Времовки. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении украинские войска остановили четыре атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили три штурма российских захватчиков.