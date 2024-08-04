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Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою" про обмін ув’язненими

Ольга Глущенко Неділя, 4 серпня 2024, 06:28
Трамп привітав Путіна з чудовою угодою про обмін ув’язненими
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп привітав правителя Росії Володимира Путіна з обміном ув’язненими між РФ та країнами Заходу, який відбувся цього тижня.

Джерело: Трамп під час передвиборчого мітингу в Атланті, цитує The Washington Post

Деталі: За словами Трампа, Путін перехитрив американських чиновників у рамках найбільшої подібної угоди з часів закінчення Холодної війни.

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Видання зазначає, що на мітингу Трамп не згадав жодного з американських в'язнів, які були звільнені в результаті угоди – в тому числі репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, ув'язненого в Росії більше року тому за звинуваченнями, які американський уряд назвав сфабрикованими.

У своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, лише критикував американський уряд.

Пряма мова: "Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду.

ВІДЕО ДНЯ

… У нас 59 заручників, я ніколи нічого не плутав.

... Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди.

Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент?"

Деталі: Трамп неохоче говорив про Гершковича протягом приблизно першого року ув'язнення журналіста, але в травні нарешті закликав до його звільнення.

Колишній президент неодноразово хвалився своїми близькими стосунками з Путіним і заявляв, що Путін поважає його і ніколи б не вторгся в Україну, якби Трамп був президентом.

За останні місяці Трамп кілька разів публічно заявляв, що доб'ється звільнення Гершковича, щойно його оберуть у листопаді, і що Путін зробить це "для мене, а не для когось іншого".

Трамп, імовірно, почав критикувати угоду в четвер після того, як про неї сказали президент Байден і віцепрезидентка Гарріс та зустрілися зі звільненими ув'язненими.

"Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо хороших угод, ні про що, але особливо про обмін заручниками. Наші "переговірники" – це завжди ганьба для нас!" – заявив він у четвер у своєму дописі в мережі Truth Social.

Теми: ТрампПутінобмін
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