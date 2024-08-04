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Сирський про отримання F-16: Буде більше збитих ракет і літаків

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 20:16
Сирський про отримання F-16: Буде більше збитих ракет і літаків
літаки F-16 в Україні, фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з появою в Україні винищувачів F-16 "буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

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Деталі: Сирський подякував союзникам за надання літаків, а також усім в Україні, хто працював задля їх отримання.

Він зазначив, що, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття винищувачів F-16 в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

4 серпня видання The Economist написало, що Україна отримала перші десять з можливих 79 літаків F-16 в останній день липня, через рік після того, як США дали зелене світло своїм більш охочим європейським союзникам на їх відправку. До кінця 2024 року Україна має отримати 20 таких винищувачів.

Теми: Сирськийавіа
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