Сирський про отримання F-16: Буде більше збитих ракет і літаків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з появою в Україні винищувачів F-16 "буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

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Деталі: Сирський подякував союзникам за надання літаків, а також усім в Україні, хто працював задля їх отримання.

Він зазначив, що, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття винищувачів F-16 в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

4 серпня видання The Economist написало, що Україна отримала перші десять з можливих 79 літаків F-16 в останній день липня, через рік після того, як США дали зелене світло своїм більш охочим європейським союзникам на їх відправку. До кінця 2024 року Україна має отримати 20 таких винищувачів.