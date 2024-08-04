NYT: Цього року Україна зможе задіяти на полі бою не більше 10 літаків F-16

За даними американських посадовців, на яких посилається The New York Times, цього року Україна зможе використати на полі бою не більше 10 винищувачів F-16.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Видання підкреслює, що президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про прибуття F-16 не назвав їхню кількість і не вказав, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні.

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Американський посадовець на умовах анонімності заявив NYT, що 6 пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох же літаках у "незаперечному" повітряному просторі України. За його словами, українські пілоти звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі в бойових діях проти росіян.

Як пише видання, на думку експертів, нестача підготовлених пілотів і обмежена кількість літаків обмежуватиме їхній безпосередній вплив на полі бою.

За словами американських посадовців, близько 20 українських пілотів, як очікується, будуть здатні літати на цих літаках цього року.

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"Це дозволило б Україні задіяти в бою лише близько 10 F-16, враховуючи, що кожен літак потребує щонайменше двох пілотів", – йдеться в публікації.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття винищувачів F-16 в Україну.

31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

4 серпня видання The Economist написало, що Україна отримала перші десять з можливих 79 літаків F-16 в останній день липня, а до кінця 2024 року Україна має отримати 20 таких винищувачів.