Ізраїль може здійснити превентивні удари й готується до багатоденної атаки з боку Ірану – ЗМІ

Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів і готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли" із застосуванням ракет та безпілотників.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на низку ЗМІ, The Wall Street Journal

Деталі: Як повідомляє 12 канал, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу збирає у неділю ввечері нараду з керівниками служб безпеки, але він ще не має "остаточної картини" атак, з якими зіткнеться країна.

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У повідомленні також йдеться про те, що ізраїльські силові структури розглядають можливість "превентивних дій або атак", які Ізраїль може ініціювати, "в тому числі в Лівані або, можливо, в інших місцях, де це буде необхідно".

У телевізійному репортажі йдеться про те, що США також не впевнені, чого очікувати від Ірану і "Хезболли", але міжнародна коаліція на чолі з США для запобігання будь-яким атакам вже сформована, і вона буде керуватися з Центрального командування Збройними силами США в Катарі.

Водночас газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран заявив арабським дипломатам, що "йому байдуже, якщо відповідь спричинить війну".

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У репортажі ізраїльського телебачення йдеться про те, що є ознаки того, що Іран готується до більш ніж одного раунду атак і контратак.

Ізраїльський чиновник в інтерв'ю NBC News повідомив, що Ізраїль готується до багатоденної атаки із застосуванням ракет та безпілотників з боку Ірану та "Хезболли".

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що Іран відкинув спроби США і арабських країн пом'якшити свою реакцію на вбивство в Тегерані вищого політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

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