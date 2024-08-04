Ізраїль може здійснити превентивні удари й готується до багатоденної атаки з боку Ірану – ЗМІ
Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів і готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли" із застосуванням ракет та безпілотників.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на низку ЗМІ, The Wall Street Journal
Деталі: Як повідомляє 12 канал, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу збирає у неділю ввечері нараду з керівниками служб безпеки, але він ще не має "остаточної картини" атак, з якими зіткнеться країна.
У повідомленні також йдеться про те, що ізраїльські силові структури розглядають можливість "превентивних дій або атак", які Ізраїль може ініціювати, "в тому числі в Лівані або, можливо, в інших місцях, де це буде необхідно".
У телевізійному репортажі йдеться про те, що США також не впевнені, чого очікувати від Ірану і "Хезболли", але міжнародна коаліція на чолі з США для запобігання будь-яким атакам вже сформована, і вона буде керуватися з Центрального командування Збройними силами США в Катарі.
Водночас газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран заявив арабським дипломатам, що "йому байдуже, якщо відповідь спричинить війну".
У репортажі ізраїльського телебачення йдеться про те, що є ознаки того, що Іран готується до більш ніж одного раунду атак і контратак.
Ізраїльський чиновник в інтерв'ю NBC News повідомив, що Ізраїль готується до багатоденної атаки із застосуванням ракет та безпілотників з боку Ірану та "Хезболли".
Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що Іран відкинув спроби США і арабських країн пом'якшити свою реакцію на вбивство в Тегерані вищого політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
Передісторія:
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому. За даними CNN, США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.
- За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.
- Водночас Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців пише, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.