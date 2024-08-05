Мінус Су-34 та склад боєприпасів – у ГУР розповіли деталі "бавовни" на російському "Морозовську"
У результаті ударів по російському аеродрому "Морозовськ" 3 серпня вдалося знищити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів, ще два літаки ймовірно пошкоджені уламками, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Джерело: ГУР
Дослівно розвідка: "Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів".
Деталі: Також повідомляється, що повністю знищили ворожий склад авіаційного озброєння. ГУР акцентує, що від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.
Крім того, зазнали "чітко помітних з космосу пошкоджень" чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Мрозовськ".
Передісторія:
- У ніч на 3 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області та низці нафтобаз.
- 4 серпня проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки українських безпілотників на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії.