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Мінус Су-34 та склад боєприпасів – у ГУР розповіли деталі "бавовни" на російському "Морозовську"

Ірина БалачукПонеділок, 5 серпня 2024, 11:20
Мінус Су-34 та склад боєприпасів – у ГУР розповіли деталі бавовни на російському Морозовську
ФОТО GUR.GOV.UA

У результаті ударів по російському аеродрому "Морозовськ" 3 серпня вдалося знищити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів, ще два літаки ймовірно пошкоджені уламками, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Джерело: ГУР

Дослівно розвідка: "Дані космічної розвідки свідчать – внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено  уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів".

 
Фото gur.gov.ua

Деталі: Також повідомляється, що повністю знищили ворожий склад авіаційного озброєння. ГУР акцентує, що від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

 
Фото gur.gov.ua

Крім того, зазнали "чітко помітних з космосу пошкоджень" чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Мрозовськ". 

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Фото gur.gov.ua

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ГУРвинищувачіРосіябезпілотники
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