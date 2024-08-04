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Атака дронів на аеродром "Морозовськ" у Росії: з'явилися супутникові знімки

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 22:15
Атака дронів на аеродром Морозовськ у Росії: з'явилися супутникові знімки
пошкодження на аеродромі "Морозовськ", Схеми

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки українських безпілотників на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії, що сталася в ніч на суботу.

Джерело: "Схеми"

фото: Схеми
фото: Схеми
 

Дослівно: "На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 серпня, які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), видно наслідки атаки безпілотників Сил оборони України на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії.

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Зокрема видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів.

Також можна зауважити, що після атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів".

Що передувало: У ніч на 3 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області та низці нафтобаз.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерел УП в СБУ, окрім складу з КАБами, про знищення якого повідомляв Генштаб, українські безпілотники також зруйнували ППО та авіаційну техніку.

Теми: Росіяаеродромбезпілотники
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