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Міноборони виявило три фейкові вебзастосунки "Резерв+"

Анастасія ПроцПонеділок, 5 серпня 2024, 11:36
Міноборони виявило три фейкові вебзастосунки Резерв+
ІЛЮСТРАЦІЯ МОУ

Міністерство оборони України виявило три підробки вебзастосунку "Резерв+", які були на етапі створення.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в телемарафоні

Пряма мова: "Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні веб-застосунки "Резерв+". Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оператвино вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку".

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Деталі: Черногоренко зазначила, що  головна ознака підробного сайту є веб-адреса, яка схожа на реальну, але має невеликі відмінності.

"Користувачам варто звернути увагу на адресний рядок. "Резерв+" завантажується за офіційним посиланням з ім'ям "mod.gov.ua". Там є лінк на застосунок в App store і Google play market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена типу "top", "websate", "org" тощо. При завантаженні застосунку просимо перевіряти, що розробником є саме Міністерство оборони України", – додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

За словами Черногоренко,  росіяни створюють такі псевдосайти, щоб зібрати персональні дані українських військовозобов'язаних, використати їх для можливих атак або інформаційно-психологічних операціях, щоб дискредитувати роботу Міністерства оборони України. 

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"Ми вважаємо, що наша головна цінність – зберегти дані наших громадян, тому вишли з таким повідомленням, щоб попередити цю зловмисну діяльність", – розповіла Черногоренко.

Наразі це декілька склонованих сайтів, які ще масово не розсилались.

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Теми: Міноборонидіджиталізація
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