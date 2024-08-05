В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази
5 серпня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази Абеда Аль-Зерея.
Джерело: ЦАХАЛ у Telegram
Дослівно: "Вчора [4 серпня] за вказівкою розвідки ЦАХАЛу, армія оборони Ізраїлю ліквідувала Абеда Аль-Зерея, терориста, який працював у виробничому відділі військового крила ХАМАСу, а також виконував обов'язки міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази".
Деталі: Повідомляється, що Аль-Зерей відігравав важливу роль у керівництві зусиллями ХАМАС, спрямованими на захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до сектору Газа, а також в управлінні ринками, контрольованими ХАМАС.
Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу і коштів для терористичних цілей.
Також у ЦАХАЛі зазначили, що виробничий відділ працює над збільшенням збройного потенціалу Хамасу, в тому числі шляхом "обміну інформацією з іншими терористичними організаціями на Близькому Сході".
Що передувало:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи семи" (G7) заявив, що іранська атака на Ізраїль може розпочатися вже 5 серпня.
- У ЦАХАЛі заявили, що вночі 5 серпня були зафіксовані "численні повітряні цілі", запущені з боку Лівану.
- 4 серпня армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів "Хезболли" та ліквідувала представника терористичної організації.
- Також армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ввечері 29 липня завдала авіаційного удару по столиці Лівану Бейруту. Ціллю удару назвали командувача "Хезболли" Фуада Шукра, якого вважають відповідальним за смертоносний ракетний удар по містечку Мадждаль-Шамс на Голанських висотах та інші атаки на Ізраїль. Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що Шукр був убитий у результаті ізраїльського удару на півдні Бейрута.