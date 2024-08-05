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В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази

Анастасія ПроцПонеділок, 5 серпня 2024, 14:50
В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази
Ілюстративне фото: Getty Images

5 серпня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази Абеда Аль-Зерея.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "Вчора [4 серпня] за вказівкою розвідки ЦАХАЛу, армія оборони Ізраїлю ліквідувала Абеда Аль-Зерея, терориста, який працював у виробничому відділі військового крила ХАМАСу, а також виконував обов'язки міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази".

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Деталі: Повідомляється, що Аль-Зерей відігравав важливу роль у керівництві зусиллями ХАМАС, спрямованими на захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до сектору Газа, а також в управлінні ринками, контрольованими ХАМАС.

Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу і коштів для терористичних цілей.

Також у ЦАХАЛі зазначили, що виробничий відділ працює над збільшенням збройного потенціалу Хамасу, в тому числі шляхом "обміну інформацією з іншими терористичними організаціями на Близькому Сході". 

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