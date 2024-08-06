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США завершили виведення військ з авіабази у Нігері

Олена ІвашківВівторок, 6 серпня 2024, 00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
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Збройні сили США завершили виведення персоналу з авіабази 201, ключової бази безпілотників у Нігері.

Джерело: Reuters з посиланням на офіційних осіб

Деталі: Правляча хунта Нігеру після державного перевороту минулого року висунула вимогу до США вивести майже 1000 американських військових.

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Авіаційна база 201, база безпілотників поблизу Агадеса в центральному Нігері, побудова якої коштувала 100 мільйонів доларів, до перевороту надавала важливі розвідувальні дані про ісламістські групи бойовиків.

У спільній заяві міністерства оборони Нігеру та американських військових йдеться, що персонал і обладнання з бази були виведені, а координація продовжуватиметься протягом найближчих тижнів, щоб забезпечити завершення виведення.

Дослівно: "Ефективна співпраця та зв’язок між збройними силами США та Нігеру забезпечили завершення цього обміну достроково та без ускладнень".

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Ще  деталі: Хунта Нігеру дала США термін до 15 вересня, щоб вивести війська зі своєї території. Минулого місяця американські війська були виведені з авіабази 101.

Рішення Нігеру попросити виведення американських військ було прийнято після зустрічі в Ніамеї в середині березня, коли високопоставлені чиновники США висловили занепокоєння щодо таких питань, як очікуване прибуття російських військ і повідомлення про те, що Іран шукає сировину в країні, включаючи уран.

Передісторія: 

  • В середині березня США звинуватили керівництво Нігеру в таємному підписанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів.
  • 12 квітня державне телебачення Нігеру повідомило, що російські військові інструктори прибули в країну на літаку, завантаженому військовим обладнанням.
  • Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.

АфрикаСША
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