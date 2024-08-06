Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 

Щонайменше п’ятеро американських військовослужбовців отримали поранення під час атаки на військову базу в Іраку в понеділок.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваних американських офіційних осіб

Деталі: Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили два джерела в іракських службах безпеки. Одне з іракських джерел безпеки повідомило, що ракети впали на базу. Незрозуміло, чи була атака пов'язана з погрозами Ірану вжити заходів у відповідь на вбивства.

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У середу Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані через підтримку Ізраїлю.

Представники США, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що один ізамериканців отримав серйозні поранення. За їх словами, кількість жертв ґрунтувалася на початкових звітах, які ще можуть змінитися.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - додав один із чиновників.

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