Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені
Щонайменше п’ятеро американських військовослужбовців отримали поранення під час атаки на військову базу в Іраку в понеділок.
Джерело: Reuters з посиланням на неназваних американських офіційних осіб
Деталі: Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили два джерела в іракських службах безпеки. Одне з іракських джерел безпеки повідомило, що ракети впали на базу. Незрозуміло, чи була атака пов'язана з погрозами Ірану вжити заходів у відповідь на вбивства.
У середу Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані через підтримку Ізраїлю.
Представники США, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що один ізамериканців отримав серйозні поранення. За їх словами, кількість жертв ґрунтувалася на початкових звітах, які ще можуть змінитися.
"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", - додав один із чиновників.
Передісторія:
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому.
- США відправиди авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.
- За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.
- Водночас Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців пише, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.