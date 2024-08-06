Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем, поставки уже йдуть, пише The New York Times.

Джерело: NYT

Дослівно NYT: "Двоє іранських чиновників, знайомих з плануванням війни, один з яких є членом Корпусу вартових ісламської революції, підтвердили, що Іран звернувся з таким проханням, і заявили, що Росія почала постачання сучасних радарів і засобів протиповітряної оборони. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати цю допомогу публічно".

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Деталі: Видання пише, що 5 серпня Тегеран відвідав високопоставлений російський чиновник з питань безпеки ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу. Це відбулося у той час, коли Іран готується відповісти Ізраїлю за вбивство політичного лідера ХАМАС на іранській землі минулого тижня.

Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, командувачем іранських збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю, та з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

"Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні у 2022 році. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці", – наголошує NYT.

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Іранське державне телебачення показало, як Шойгу і генерал Багері привітали один одного, зустрілися віч-на-віч, а потім взяли участь у більш широкій зустрічі за столом переговорів з членами російської делегації та іранськими військовими чиновниками.

"Ми готові до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань", – заявив Шойгу (цитата за іранськими державними ЗМІ – ред.).

Генерал Багері сказав Шойгу, що відносини між їхніми країнами є "глибокими, довгостроковими і стратегічними", і що за нового уряду Ірану вони будуть тільки розширюватися.

Видання нагадує, що Росія також має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, бо там проживає велика кількість російських євреїв. Але аналітики кажуть, що Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану у допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні.

Пряма мова представника консалтингової компанії з питань розвідки і безпеки Soufan Group Коліна П. Кларка: "Якщо іранці просять росіян про протиповітряну оборону, вони використовують свої важелі. Питання в тому, як росіянам задовольнити Тегеран, не зіпсувавши при цьому свої відносини з Ізраїлем".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару з Ірану по Ізраїлю після того, як політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий в результаті вибуху в своєму гостьовому будинку, коли він відвідував Іран у день інавгурації нового президента.

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