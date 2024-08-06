Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT

Ірина БалачукВівторок, 6 серпня 2024, 07:39
Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT
Ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу і президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото з сайту NYT

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем, поставки уже йдуть, пише The New York Times.

Джерело: NYT

Дослівно NYT: "Двоє іранських чиновників, знайомих з плануванням війни, один з яких є членом Корпусу вартових ісламської революції, підтвердили, що Іран звернувся з таким проханням, і заявили, що Росія почала постачання сучасних радарів і засобів протиповітряної оборони. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати цю допомогу публічно".

Реклама:

Деталі: Видання пише, що 5 серпня Тегеран відвідав високопоставлений російський чиновник з питань безпеки ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу. Це відбулося у той час, коли Іран готується відповісти Ізраїлю за вбивство політичного лідера ХАМАС на іранській землі минулого тижня.

Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, командувачем іранських збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю, та з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

"Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні у 2022 році. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці", – наголошує NYT.

ВІДЕО ДНЯ

Іранське державне телебачення показало, як Шойгу і генерал Багері привітали один одного, зустрілися віч-на-віч, а потім взяли участь у більш широкій зустрічі за столом переговорів з членами російської делегації та іранськими військовими чиновниками.

"Ми готові до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань", – заявив Шойгу (цитата за іранськими державними ЗМІ – ред.).

Генерал Багері сказав Шойгу, що відносини між їхніми країнами є "глибокими, довгостроковими і стратегічними", і що за нового уряду Ірану вони будуть тільки розширюватися.

Видання нагадує, що Росія також має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, бо там проживає велика кількість російських євреїв. Але аналітики кажуть, що Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану у допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні.

Пряма мова представника консалтингової компанії з питань розвідки і безпеки Soufan Group Коліна П. Кларка: "Якщо іранці просять росіян про протиповітряну оборону, вони використовують свої важелі. Питання в тому, як росіянам задовольнити Тегеран, не зіпсувавши при цьому свої відносини з Ізраїлем".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару з Ірану по Ізраїлю після того, як політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий в результаті вибуху в своєму гостьовому будинку, коли він відвідував Іран у день інавгурації нового президента.

Передісторія:

ІранРосіяППОІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку" – ЗМІ

фотоДругий тиждень рейду в Курській області: УП показала, як виглядає кордон 

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Усі новини...
Іран
Авіабазу в Іраку атакували ракетами "Катюша": п’ятеро військових США поранені 
Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад
Блінкен попередив, що Іран може напасти на Ізраїль у понеділок – ЗМІ
Останні новини
11:58
Paramount заради зміцнення бізнесу скорочує персонал та закриває телестудію
11:57
В Україні за 2,5 роки 621 компанія позбулася власників з РФ: який їх дохід
11:55
Російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті
11:50
Супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі "Саваслейка" після атаки дронів
11:46
Україна має повне право на дії в Курській області – президент Фінляндії
11:31
фотоВперше за 8 років: біля "Вернадського" зазнімкували полярне сяйво
11:29
Росіяни обстріляли енергооб’єкти на півночі та півдні України
11:27
Чому підскочили ціни на оренду квартир в Києві
11:12
Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
10:57
Google презентував голосовий асистент для смартфонів Gemini Live
Усі новини...
Реклама:
Реклама: